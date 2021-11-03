Жительницу Красноярска, убившую и расчленившую сожителя, посадили на 11 лет

Суд Красноярска приговорил женщину к 11 годам лишения свободы за убийство сожителя, тело которого она расчленила и хотела перевезти в гараж в холодильнике. Подробности следствия и наказания сообщила пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии РИА «Новости».

Следователи установили, что подсудимая убила своего сожителя, ударив его ножом в грудь во время застолья. Мотив преступления — ревность. Далее жительница Красноярска расчленила тело, разложила его части по пакетам и спрятала в холодильник, чтобы потом перевезти его на такси в гараж в другом районе города.

Женщина сама призналась в содеянном по пути до гаража, когда таксисты спросили у нее о том, что находится в холодильнике, заметив вытекающие из него струйки крови.

Суд назначил 39-летней убийце наказание в виде 11 лет лишения свободы. У нее уже был срок, из-за которого ей прибавили еще один год тюрьмы. Теперь она проведет 12 лет в исправительной колонии общего режима. Также потерпевшая сторона подала на женщину иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил это требование.