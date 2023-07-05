05 июля 2023, 14:32
Жительницу Красноярска осудили на 17 лет за убийство отца и нападение на детсад
В Красноярске прошел суд над 20-летней женщиной, которую обвинили в убийстве отца и вооруженном нападении на детский сад. Об этом сообщил «Царьград».
В марте прошлого года девушка поссорилась с отцом и застрелила его из ружья. Потом она с оружием направилась в детский сад. Там ее задержали, никто не пострадал.
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Женщину осудили на 17 лет в колонии общего режима. Кроме того, она будет наблюдаться у психиатра во время заключения. Наконец, осужденная должна будет выплатить миллион своей матери.
Суд
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