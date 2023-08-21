Криминал 21 августа 2023, 16:55 Жительницу Краснодара приговорили к году колонии за кражу украшений у матери

Читать 360tv в

В Краснодаре суд приговорил к одному году и трем месяцам лишения свободы местную жительницу, которая обокрала собственную мать. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кубани.

По данным следствия, летом прошлого года обвиняемая вынесла из дома матери ювелирные изделия и бытовую технику. Общая сумма похищенного составила 430 тысяч рублей.

Реклама

Отмечается, что ранее женщина получила приговор за сбыт наркотиков, в совокупности в колонии она проведет 11 лет и три месяца.