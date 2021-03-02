Жительницу Кисловодска осудили за смерть 16-летней квартиросъемщицы

Жительница Кисловодска получила тюремный срок из-за смерти 16-летней квартиросъемщицы. Девушка отравилась угарным газом. Несовершеннолетняя россиянка снимала квартиру всего несколько дней в октябре 2019 года.

Владелицу помещения признали виновной в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, она сдала студентке квартиру с неисправным газовым оборудованием. Об этом сообщили в ставропольском СК.

Жительницу Кисловодска приговорили к году ограничения свободы за смерть 16-летней девушки, снявшей у нее квартиру, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета. Квартиросъемщица пробыла в жилом помещении всего несколько дней и скончалась от отравления угарным газом.

Женщину суд приговорил к одному году колонии. Также она должна выплатить 200 тысяч рублей морального вреда в пользу семьи потерпевшей.

Еще одно уголовное дело из-за смерти девушки заведено на председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) многоквартирного дома. Сотрудница ТСЖ получала деньги за содержание и ремонт общего имущества, но обслуживание дымовых вентиляционных каналов не организовала.

В начале февраля три человека умерли от отравления газом в Щелкове, один из них ребенок. Еще один пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.