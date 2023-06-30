Криминал 30 июня 2023, 12:43 Жительницу Кемеровской области задержали по подозрению в убийстве четырех человек

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В Кемеровской области правоохранители задержали жительницу города Березовский, которая подозревается в убийстве четырех человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный следственный комитет.

По данным ведомства, женщина распивала алкоголь в компании своих знакомых. Ночью она схватила нож и смертельно ранила двух женщин и двух мужчин.

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Отмечается, что заметать следы своего преступления подозреваемая заставила подростков, находившихся в доме. На следующий день школьники рассказали о случившемся учителям.