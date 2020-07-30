Жительницу Калининграда арестовали за попытку дать министру взятку в размере 15 млн рублей
Жительницу Калининграда взяли под стражу. Ее обвиняют в попытке дать взятку в размере 15 миллионов рублей чиновнику. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Калининградской области.
По версии следствия, 45-летняя подозреваемая предлагала министру взятку за возможность перезаключить договор аренды лесного участка на новый срок без проведения торгов.
Отмечается, что передача денег состоялась 10 июня нынешнего года в рамках оперативно-розыскных мероприятий, так как министр заранее сообщил об этом в правоохранительные органы.
На данный момент выясняются все обстоятельства.