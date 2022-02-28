Жительницу ЯНАО убили с помощью электрошнура

Жителя села Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа подозревают в убийстве родственницы. По версии следователей, злоумышленник задушил ее электрошнуром. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по ЯНАО.

Ситуация произошла утром 25 февраля. Между мужчиной и его родственницей завязался конфликт, из-за чего он и совершил убийство. После этого подозреваемый скрылся с места преступления.

Следователям удалось задержать подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.