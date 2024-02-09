Криминал 09 февраля 2024, 11:56 Жительницу ЯНАО приговорили к 6 годам колонии за убийство сына

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Суд приговорил жительницу Ямало-Ненецкого автономного округа к шести годам лишения свободы за убийство собственного сына. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, в январе 2023 года родственники распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта 57-летняя мать схватила нож и ударила сына в грудь, от полученных ранений тот скончался.

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Отмечается, что местная жительница будет отбывать свое наказание в колонии общего режима.