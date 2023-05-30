Криминал 30 мая 2023, 17:15 Жительницу ЯНАО осудили за нападение с ножом на отца с целью самозащиты

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Жительницу Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к полутора годам лишения свободы условно за нападение с ножом на собственного отца с целью самозащиты. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на окружное управление СКР.

По данным следствия, зимой прошлого года женщина приехала в гости к отцу. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора, мужчина несколько раз ударил дочь кулаками по лицу.

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Защищаясь от побоев, женщина схватила нож и ударила отца в брюшную полость, пострадавшего госпитализировали.