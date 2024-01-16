Криминал 16 января 2024, 08:45 Жительницу Ижевска заподозрили в госизмене ФСБ задержала жительницу Ижевска за госизмену в пользу Украины РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ задержали жительницу Ижевка по подозрению в участии в украинской террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по республике Удмуртия.

В ФСБ отметили, что женщина принимала участие в работе одной из запрещенных в России военизированных украинских организаций.

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В отношении фигурантки завели уголовное дело по статье «Государственная измена».

«Совместно с сотрудниками центрального аппарата УФСБ по Удмуртии проводит дальнейшие следственные действия. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — добавили в главке регионального управления ФСБ.

Ранее в Пензенской области задержали сотрудника одного из режимных предприятий, который держал связь со спецслужбами Польши. Суд отправил его под стражу до 10 марта.