Криминал 03 апреля 2024, 16:40 Жительницу Ижевска будут судить за обман семи пенсионеров на сумму более миллиона рублей

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В Ижевске будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве, от которого пострадали семь пенсионеров. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Она работала в связке с другими мошенниками и выполняла роль курьера. Одни преступники обманывали пенсионеров, а женщина приезжала по адресам и забирала деньги, оставляя себе 10% от суммы. Таким образом она получила более 1,3 миллиона рублей всего за пять дней.

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Уголовное дело по статье «Мошенничество» скоро рассмотрит суд, женщине грозит до шести лет колонии.

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