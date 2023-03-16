16 марта 2023, 14:44
Жительницу Иркутской области осудили за издевательства над собственными детьми
Жительница Саянска Иркутской области получила срок за избиение собственных детей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального следственного комитета.
Преступление злоумышленница совершила в мае 2022 года. В состоянии алкогольного опьянения она избила своих сыновей семи и девяти лет. При этом второго мальчика она несколько раз ударила табуретом по голове, а после приложила к нему горячий утюг. Детей доставили в медицинское учреждение.
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Злоумышленницу приговорили к заключению сроком на 3,5 года в колонии общего режима.
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Избиения
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