Криминал 16 марта 2023, 14:44 Жительницу Иркутской области осудили за издевательства над собственными детьми

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Жительница Саянска Иркутской области получила срок за избиение собственных детей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального следственного комитета.

Преступление злоумышленница совершила в мае 2022 года. В состоянии алкогольного опьянения она избила своих сыновей семи и девяти лет. При этом второго мальчика она несколько раз ударила табуретом по голове, а после приложила к нему горячий утюг. Детей доставили в медицинское учреждение.

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Злоумышленницу приговорили к заключению сроком на 3,5 года в колонии общего режима.

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