Жительницу Иркутска обвинили в продаже наркотиков в Губкинском

В квартире жительницы Иркутской области, приехавшей в ЯНАО, полицейские обнаружили сверток с наркотическим веществом массой около 500 граммов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление СКР по автономному округу.

По данным следователей, в город девушка приехала именно для того, чтобы продать вещество. 3 октября полицейские изъяли из ее арендованной квартиры сверток с наркотиком.

Против девушки возбудили уголовное дело по покушению на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.