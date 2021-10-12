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    12 октября 2021, 16:29

    Жительницу Иркутска обвинили в продаже наркотиков в Губкинском

    Против 18-летней приезжей из Иркутска возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков

    Арина Бобкова

    В квартире жительницы Иркутской области, приехавшей в ЯНАО, полицейские обнаружили сверток с наркотическим веществом массой около 500 граммов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление СКР по автономному округу.

    По данным следователей, в город девушка приехала именно для того, чтобы продать вещество. 3 октября полицейские изъяли из ее арендованной квартиры сверток с наркотиком.

    Против девушки возбудили уголовное дело по покушению на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.