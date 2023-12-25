Криминал 25 декабря 2023, 12:09 Жительницу ХМАО приговорили к исправительным работам за убийство

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Жительнице ХМАО вынесли приговор за непредумышленное убийство, она отделалалсь исправительными работами. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Октябрьский районный суд.

Летом во время застолья женщина поссорилась со знакомым. Из-за начавшего конфликта мужчина набросился на нее и стал избивать. Отмахиваясь от нападавшего, жертва случайно убила его, ранив ножом в жизненно важные органы.

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Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности, теперь женщину ждет полгода исправительных работ. Коме того 10% от ее заработка будут удерживать в пользу государства.

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