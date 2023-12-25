25 декабря 2023, 12:09
Жительницу ХМАО приговорили к исправительным работам за убийство
Жительнице ХМАО вынесли приговор за непредумышленное убийство, она отделалалсь исправительными работами. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Октябрьский районный суд.
Летом во время застолья женщина поссорилась со знакомым. Из-за начавшего конфликта мужчина набросился на нее и стал избивать. Отмахиваясь от нападавшего, жертва случайно убила его, ранив ножом в жизненно важные органы.
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Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности, теперь женщину ждет полгода исправительных работ. Коме того 10% от ее заработка будут удерживать в пользу государства.
Убийства
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