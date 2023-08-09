Криминал 09 августа 2023, 15:10 Жительницу ХМАО приговорили к 8 годам колонии за распространение наркотиков

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В Челябинской области суд приговорил жительницу Ханты-Мансийского автономного округа к восьми годам лишения свободы за распространение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным следствия, подсудимая являлась членом преступной группировки, занимающейся торговлей запрещенными веществами. Правоохранители задержали женщину с двумя килограммами наркотиков в начале года.

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Отмечается, что отбывать свое наказание она будет в колонии общего режима.