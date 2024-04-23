Криминал 23 апреля 2024, 15:46 Жительницу ХМАО приговорили к 6 годам колонии за продажу наркотиков

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Суд приговорил к шести годам лишения свободы жительницу Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа за распространение наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, женщина договорилась с подельником продавать запрещенные вещества. Их задержали сотрудники полиции.

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Отмечается, что отбывать свое наказание в колонии исправительного режима местная жительница будет после того, как ее младшему ребенку исполнится 14 лет.