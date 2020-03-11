Жительницу Хакасии зарезали и добили камнем на глазах мужа

В селе Бельтирское Аскизского района Хакасии произошло поражающее своей жестокостью убийство. На супружескую пару, которая вышла из продуктового магазина, набросился незнакомец с ножом. Раненную им женщину он добил камнем. Следователи возбудили дело.

Супружеская пара вышла вечером из магазина с пакетом продуктов. Внезапно к ним подбежал незнакомец и набросился с ножом на женщину. Пока муж отбивался, злоумышленник успел нанести его супруге несколько ран. Супруг пытался позвать на помощь, но стоило ему сделать несколько шагов от жены, как к ней снова бросился убийца и добил ударом камня по голове.

Прибывшие на место врачи скорой попытались спасти женщину, но удар камнем стал для нее последним и несовместимым с жизнью: таковы предварительные выводы медиков, сообщило ИА «Хакасия».

Нападавшего скрутили местные жители. Его удалось удержать до приезда полиции. Делом занялся региональный Следственный комитет, он уже возбудил уголовное дело.

«По предварительной версии следствия, 7 марта 2020 года гражданские супруги вышли из магазина „Серебряный шар“ в селе Бельтирское. В этом время к ним подбежал незнакомый 34-летний мужчина и набросился с ножом на 37-летнюю женщину, нанеся не менее пяти ударов в область жизненно важных органов, после чего, взяв с земли камень, ударил им женщину по голове», — рассказали в Следкоме.

Правоохранители уточнили, что раненая умерла в реанимации. Напавшего на нее мужчину отправили под стражу.

О семье известно, что это самая обычная пара. Женщина работала продавцом, ее муж — на стройке. У пары остались четверо детей, младшему ребенку три годика. Местные жители рассказали, что убийца — бывший зэк.