Жительницу Хакасии заподозрили в продаже маленьких дочерей насильнику

Мать двух маленьких девочек из Хакасии заподозрили в продаже дочек насильнику. После случившегося правоохранители задержали обоих взрослых и возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Хакасия, женщина и предполагаемый насильник раньше были любовниками. Они познакомились в 2012 году в Саяногорске. В том же году мужчина узнал о ее двух маленьких дочерях и предложил продать ему невинность детей за деньги.

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По информации следствия, женщина согласилась принять участие в преступлении, после чего они посадили девочек в машину. В салоне автомобиля 53-летний насильник надругался над детьми на глазах у матери.

Это оказалось не единственным его преступлением. В 2017 году он познакомился в соцсети с 14-летней школьницей и договорился увидеться. На встрече мужчина изнасиловал девочку, пишет пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого злоумышленника и мать несовершеннолетних девочек. Сейчас они находятся под стражей и подозреваются в групповом изнасиловании по предварительному сговору.

«Согласно данным заключения комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости», — сказано в сообщении пресс-службы.

Следователи собрали все необходимые доказательства и завершили расследование. Дело с обвинениями подозреваемых направлено для рассмотрения в суд.