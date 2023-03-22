Криминал 22 марта 2023, 16:56 Жительницу Хабаровского края приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство годовалого сына

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Жительницу Хабаровского края приговорили к 17 годам лишения свободы за жестокое убийство годовалого сына. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По данным следствия, на протяжении года женщина издевалась над своим ребенком и неоднократно его избивала, что и стало причиной смерти малыша.

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Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, повреждения органов грудной клетки и кровоизлияние в мозг.

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