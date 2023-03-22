22 марта 2023, 16:56
Жительницу Хабаровского края приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство годовалого сына
Жительницу Хабаровского края приговорили к 17 годам лишения свободы за жестокое убийство годовалого сына. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
По данным следствия, на протяжении года женщина издевалась над своим ребенком и неоднократно его избивала, что и стало причиной смерти малыша.
Реклама
Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, повреждения органов грудной клетки и кровоизлияние в мозг.
Реклама
Убийства
Преступления
Реклама
Реклама