Криминал 26 января 2023, 23:13 Жительницу Хабаровска приговорили к сроку за получение пособий на несуществующих детей

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Жительница Хабаровска на протяжении полутора лет получала денежные пособия на несуществующих детей. К преступной схеме она привлекла порядка 23-27 женщин и получала % с их выплат. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на прокуратуру Центрального района.

Этнические особенности женщин позволяли им рожать дома и не обращаться на протяжении всего срока беременности к врачам. Для регистрации ребенка достаточно было подтверждения свидетеля, а также медицинской справки от акушера или врача. О том, как женщина смогла получить справки, информации не поступало. Однако известно, что благодаря подобной схеме она смогла похитить из бюджета порядка 17 миллионов рублей.

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Замысел злоумышленницы раскрыли в ноябре 2021 года. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетними детьми 14-летнего возраста», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.