Жительницу Гусь-Хрустального приговорили к условному заключению за избиения сына

Жительницу Гусь-Хрустального приговорили к двум с половиной годам условного заключения за многолетние систематические издевательства над маленьким сыном. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, женщина измывалась над ребенком на протяжении двух лет, с 2018 по 2020-й годы. В этот период мальчику было от 11 до 13 лет. Она не только занималась рукоприкладством, но и унижала, оскорбляла, оставляла без еды и запрещала мыться.

Суд приговорил ее к двум годам шести месяцам условно с испытательным сроком в три года. Также ее ограничили в родительских правах. За семьей будут следить органы опеки.