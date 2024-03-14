Криминал 14 марта 2024, 16:36 Жительницу Геленджика осудили за организацию псевдомедицинского центра

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В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор жительнице Геленджика, которая организовала псевдомедицинский центр, в котором обманывали людей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

С 2017 по 2018 годы в Комсомольске-на-Амуре работал фальшивый медицинский центр, где люди выдавали себя за врачей и ставили людям страшные диагнозы. Пациентов пугали и предлагали брать кредиты на очень дорогое лечение.

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В результате 200 человек отдали мошеннице 33 миллиона рублей. Женщину осудили на четыре года условно.

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