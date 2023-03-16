Криминал 16 марта 2023, 13:11 Жительницу Екатеринбурга задержали с крупной партией наркотиков

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Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали местную жительницу, у которой в машине находилась крупная партия запрещенных веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У женщины изъяли 11 свертков с синтетическими наркотиками. Женщина призналась, что приобрела запрещенные вещества для их последующего сбыта через тайники-закладки.

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В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело.

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