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02 сентября 2022, 19:25

Жительницу Екатеринбурга приговорили к заключению за поджог подруги

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В Екатеринбурге состоялся суд над женщиной, которая подожгла свою подругу. Сделала это злоумышленница из обиды на оскорбление. Об этом сообщил  Tagilcity.ru со ссылкой на «Вечерний Краснотурьинск». 

Ситуация произошла в ночь на 3 октября 2022 года. Злоумышленница распивала алкоголь вместе с погибшей и двумя другими людьми. В какой-то момент между женщинами возникла ссора. Тогда обвиняемая схватила бензин, вылила его на плечо и шею 56-летней обидчицы, а после подожгла.

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Свидетели случившегося не смогли вовремя потушить женщину. В результате она получила тяжкий вред здоровью. Виновницу случившегося осудили на два года и четыре месяца колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 375 тысяч рублей.

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