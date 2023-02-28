28 февраля 2023, 17:11
Жительницу Екатеринбурга осудят за сожжение человека
В Екатеринбурге осудят местную жительницу, которая облила своего друга растворителем и подожгла. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, летом прошлого года между женщиной и ее приятелем возник конфликт. В результате ссоры жительница нанесла ножевое ранение мужчине, облила его растворителем и подожгла одежду.
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Отмечается, что потерпевший скончался в больнице спустя месяц после случившегося.
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Преступления
Екатеринбург
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