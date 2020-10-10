Жительницу Дагестана арестовали за попытку продажи 7-дневной дочери

Она объяснила свой поступок тем, что это уже четвертый ребенок и ей не хватит денег, чтобы вырастить всех.

О «сделке» в 300 тысяч рублей она договорилась в интернете и приехала для этого в Москву. Но вместо покупателей ее встретили сотрудники полиции.

Злоумышленницу арестовали на два месяца. На нее завели уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Младенец сейчас в больнице.

Ранее челябинец Николай Клименко, бросивший свою семью 15 лет назад, потребовал у своего сына, депутата Курчатовского райсовета Артема Клименко часть денег за трехкомнатную квартиру его бывшей жены. После отказа он обратился в полицию.

Клименко-младший рассказал, что его отец ушел к другой женщине 15 лет назад и никак не интересовался своей семьей и детьми. Он намерен судиться с горе-родителем. Об этом сообщило агентство Ura.ru.