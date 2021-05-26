Жительницу Читы задержали по подозрению в краже

В Улан-Удэ задержали 25-летнюю девушку, которую заподозрили в краже более 980 тысяч рублей у знакомого. Об этом сообщил «Царьград».

За помощью к правоохранителям обратился житель Читы, который заявил о пропаже 983 тысяч рублей. По его словам, после продажи квартиры и машины он вместе со знакомой отправился отдыхать на дачу. Будучи навеселе, он показал деньги девушке. Когда она ушла, мужчина обнаружил, что деньги пропали.

Правоохранители не нашли подозреваемую по ее месту жительства. Оказалось, что она вместе со своим молодым человеком уехала в Улан-Удэ, где потратила часть денег на аренду дорогой квартиры и покупку украшений и гаджетов. Возбуждено уголовное дело.