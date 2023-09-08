Криминал 08 сентября 2023, 07:27 Жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для Украины Суд: жительницу Читы обвинили в госизмене за видеосъемку для в интересах ВСУ Забайкальский краевой суд

Читать 360tv в

Девушка из Читы стала обвиняемый по делу о государственной измене. Все дело в том, что она, по предварительным данным, делала фото и видео военнослужащих и военной техники РФ для украинских пограничников. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

«Забайкальский краевой суд оставил под стражей жительницу Читы, которая обвиняется в государственной измене», — заявили в суде.

Реклама

Там уточнили, что местную жительницу задержали еще 10 июля 2023 года. Ее арестовали, меру пресечения сейчас продлили до 2 ноября.

Адвокат молодой женщины обжаловал ее заключение под стражу и просил о домашнем аресте. Однако Забайкальский краевой суд из-за имеющихся доказательств — передачи видеозаписей и фото представителю государственной пограничной службы Украины — оставил свое решение без изменений.

По сведениям ФСБ, 21-летняя девушка по переписке познакомилась с мужчиной, который на самом деле был представителем государственной украинской пограничной службы. Жительница Читы по его просьбе делала снимки военной техники, которая двигалась по железной дороге. Также она отправляла ему соответствующие записи, их могли использовать против ВС России и безопасности страны.