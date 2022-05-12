Жительницу Челябинской области убили молотком
На Южном Урале мужчина, который был ранее судим, убил молотком женщину за то, что она отпускала свою собаку гулять без присмотра. Об этом пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в телеграмм-канале.
Убийство произошло 3 марта в Еманжелинске, пишет kursdela.biz.
Известно, что женщина отправила свою собаку гулять, что крайне не понравилось ранее судимому мужчине, который в тот момент был в нетрезвом состоянии.
Увидев в очередной раз, что собака бесконтрольно гуляет, он схватил молоток и ударил несколько раз по голове хозяйку пса. Женщина скончалась на месте.
Злоумышленника задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы по статье «Убийство».