06 июля 2023, 17:38
Жительницу Челябинской области приговорили к году колонии-поселения за избиение сына
Чебаркульский городской суд приговорил жительницу Челябинской области к одному году колонии-поселения за избиение 11-месячного сына. Об этом сообщил «Царьград».
По данным следствия, женщина избила ребенка в больнице на глазах у других пациентов и врачей. Она несколько раз ударила мальчика по голове и проломила ему череп.
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Отмечается, что свою вину подсудимая не признала, прокуратура намерена ужесточить приговор.
Преступления
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