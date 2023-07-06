Криминал 06 июля 2023, 17:38 Жительницу Челябинской области приговорили к году колонии-поселения за избиение сына

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Чебаркульский городской суд приговорил жительницу Челябинской области к одному году колонии-поселения за избиение 11-месячного сына. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, женщина избила ребенка в больнице на глазах у других пациентов и врачей. Она несколько раз ударила мальчика по голове и проломила ему череп.

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Отмечается, что свою вину подсудимая не признала, прокуратура намерена ужесточить приговор.