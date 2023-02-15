15 февраля 2023, 23:59
Жительницу Челябинска заподозрили в нападении с ножом на знакомую
Сотрудники полиции Челябинска по горячим задержали девушку 1997 года рождения. Ее заподозрили в нападении с ножом на знакомую 2005 года рождения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Студентку местного колледжа доставили в медицинское учреждение 15 февраля с ножевым ранением в живот.
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Выяснилось, что девушку ранили в доме на улице Набережной. Полицейские опросили свидетелей случившегося и по горячим следам задержали подозреваемую.
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