Криминал 15 февраля 2023, 23:59 Жительницу Челябинска заподозрили в нападении с ножом на знакомую

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Челябинска по горячим задержали девушку 1997 года рождения. Ее заподозрили в нападении с ножом на знакомую 2005 года рождения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Студентку местного колледжа доставили в медицинское учреждение 15 февраля с ножевым ранением в живот.

Реклама

Выяснилось, что девушку ранили в доме на улице Набережной. Полицейские опросили свидетелей случившегося и по горячим следам задержали подозреваемую.

Реклама