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    02 декабря 2020, 20:11

    Жительницу Челябинска посадили за избиение детей

    Дарья Морозова

    Жительницу Челябинска приговорили к пяти годам тюрьмы за избиение годовалого сына и трехлетней дочери. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

    Известно, что мальчик неоднократно попадал в больницу с различными травмами. В последний раз женщина избила его прямо в палате, после чего у него диагностировали разрыв почки. Также избиениям подвергалась и дочь.

    В результате ее приговорили к пяти годам тюрьмы и компенсации морального вреда детям.