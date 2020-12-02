Жительницу Челябинска посадили за избиение детей

Известно, что мальчик неоднократно попадал в больницу с различными травмами. В последний раз женщина избила его прямо в палате, после чего у него диагностировали разрыв почки. Также избиениям подвергалась и дочь.

В результате ее приговорили к пяти годам тюрьмы и компенсации морального вреда детям.