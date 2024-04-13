Криминал 13 апреля 2024, 16:09 Жительницу Чебоксар заподозрили в убийстве внука СК завел дело по факту убийства девятилетнего ребенка в Чебоксарах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следственный комитет по Чувашии завел уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка в Чебоксарах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следственный комитет Чувашии / Telegram Следственный комитет Чувашии / Telegram Следственный комитет Чувашии / Telegram Следственный комитет Чувашии / Telegram

По версии следствия, днем 12 апреля 61-летняя бабушка находилась в квартире с внуком, после чего задушила его. Ребенок умер на месте происшествия. Правоохранители задержали подозреваемую, которая попыталась скрыться на даче.

Реклама

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СК по Чувашии, специалисты установят мотивы преступления, проведут судебные экспертизы и допросят свидетелей. Следствие ходатайствовало в суде о заключении подозреваемой под стражу.

Пресс-служба СК России сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе расследования уголовного дела.

«Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Чувашии Полтинину А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — отметили в пресс-службе.

Ранее жительницу Пензы приговорили к 10 годам за попытку убить внука.