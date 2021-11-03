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    03 ноября 2021, 17:56

    Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве женщины на почве ревности

    Уголовное дело возбудили после убийства в Башкирии

    Редакция сайта 360

    В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которую заподозрили в убийстве. Об этом сообщил сайт Mkset.ru.

    Убийство произошло в конце октября. Во время празднования своего дня рождения женщина повздорила с супругом и ушла из дома. Вернувшись на другой день она обнаружила, что ее муж находится в компании другой женщины, с которой у нее возникла потасовка.

    Подозреваемая снова покинула жилье. Она выпила алкоголь и пришла домой за своими вещами. Там женщина решила выяснить отношения с соперницей. Она пригласила ее для разговора на кухню, где ударила ножом в сердце. Оно оказалось смертельным.