Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве женщины на почве ревности

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которую заподозрили в убийстве. Об этом сообщил сайт Mkset.ru.

Убийство произошло в конце октября. Во время празднования своего дня рождения женщина повздорила с супругом и ушла из дома. Вернувшись на другой день она обнаружила, что ее муж находится в компании другой женщины, с которой у нее возникла потасовка.

Подозреваемая снова покинула жилье. Она выпила алкоголь и пришла домой за своими вещами. Там женщина решила выяснить отношения с соперницей. Она пригласила ее для разговора на кухню, где ударила ножом в сердце. Оно оказалось смертельным.