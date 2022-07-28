Жительницу Башкирии, сдававшую помещение под нарколабораторию, объявили в розыск

Жительница Стерлитамака (Башкирия) сдавала свое помещение под лабораторию по изготовлению наркотиков. Женщину объявили в розыск. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на МВД республики.

Плату за помещение 35-летняя злоумышленница принимала запрещенными веществами. При этом в здании не только изготавливали наркотики, но и употребляли их.

Ранее сотрудники полиции задержали во Владимирской области мужчину, который перевозил в своем автомобиле крупную партию наркотиков. В салоне находилось примерно восемь килограммов героина.