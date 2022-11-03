Жительницу Башкирии приговорили к заключению за убийство сына | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 15:43 Жительницу Башкирии приговорили к заключению за убийство сына

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Жительница города Сибай в Башкирии убила 11-летнего сына в 2001 году по просьбе любовника. Злоумышленницу приговорили к заключению сроком на 12 лет. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ситуация произошла более 20 лет назад. Злоумышленница вывела ребенка в лес под предлогом сбора березовых веников. Там она задушила мальчика поясом от платья. При этом на преступление женщина пошла по настоянию своего любовника.

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Останки ребенка нашли лишь в 2017 году. Накануне женщина признала свою вину.

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