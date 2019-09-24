Жительницу Башкирии осудят за попытку подкупить полицейского

По данным издания, летом этого года правоохранители проверяли дом супружеской пары, которую заподозрили в незаконном производстве и реализации алкогольной продукции. Стражи порядка обнаружили около 300 литров спиртного. Женщина предложила полицейскому 100 тысяч рублей в качестве взятки, однако он отказался. Это не остановило настойчивую даму, и она оставила деньги в полицейском авто. Правоохранитель проинформировал руководство о случившемся и обратился к следователям. Теперь женщину ждет скамья подсудимых.