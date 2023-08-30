Криминал 30 августа 2023, 17:53 Жительницу Балашихи забили насмерть гантелей для фитнеса Жителя Балашихи задержали по подозрению в убийстве жены гантелей для фитнеса РИА «Новости»

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Жителя Балашихи заподозрили в убийстве жены гантелей для фитнеса. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

Пьяный житель Подмосковья 28 августа дома ударил 44-летнюю супругу по голове тяжелым предметом. После этого он ушел из квартиры, женщина от полученной травмы скончалась.

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«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено, он задержан сотрудниками правоохранительных органов», — уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления. Предположительно, 44-летний подозреваемый убил жену гантелей, сейчас с ним работает следователь.

По данным Telegram-канала Shot, тело женщины с разбитой головой обнаружили родственники погибшей. Рядом с кроватью лежала гантель, на которой остались следы крови. По словам судмедэкспертов, смерть наступила примерно за 10 часов до обнаружения тела.