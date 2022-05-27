Жительницу Архангельской области заподозрили в убийстве супруга за разбросанную рассаду

61-летнюю жительницу Архангельской области заподозрили в убийстве мужа. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным сотрудников органов, 20 мая между супругами произошла ссора. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбросал рассаду жены. Разозленная женщина воткнула нож в бедро супруга. Лезвие повредило артерию, и пострадавший скончался от потери крови.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти его жизнь. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», передали «Дни.ру».