Криминал 15 мая 2023, 23:35 Жительницу Алтайского края осудили за то, что она выгнала пятилетнего сына на мороз

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Жительница Алтайского края получила срок. Женщина выгнала своего сына на мороз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Злоумышленница вместе с сожителем на протяжении длительного времени избивала своих троих детей, а также применяла к ним психическое насилие. В прошлом году женщина в качестве наказания выгнала пятилетнего сына без верхней одежды и обуви на мороз.

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Соседка, увидев ребенка, обратилась в полицию. Суд приговорил женщину к четырем годам колонии, написали «Народные новости».