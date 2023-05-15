15 мая 2023, 23:35
Жительницу Алтайского края осудили за то, что она выгнала пятилетнего сына на мороз
Жительница Алтайского края получила срок. Женщина выгнала своего сына на мороз. Об этом сообщило РИА «Новости».
Злоумышленница вместе с сожителем на протяжении длительного времени избивала своих троих детей, а также применяла к ним психическое насилие. В прошлом году женщина в качестве наказания выгнала пятилетнего сына без верхней одежды и обуви на мороз.
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Соседка, увидев ребенка, обратилась в полицию. Суд приговорил женщину к четырем годам колонии, написали «Народные новости».
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