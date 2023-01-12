12 января 2023, 13:30
Жительницу Адыгеи отправили под суд по подозрению в убийстве сожителя
По подозрению в убийстве под суд отправили жительницу Адыгеи, которая нанесла смертельные ножевые ранения сожителю. Об этом сообщил сайт Nation News.
По данным следствия, в октябре 2022 года между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт, в результате которого женщина нанесла потерпевшему удары ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
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Отмечается, что следователи собрали доказательную базу, дело передано в суд.
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Убийства
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