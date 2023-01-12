Криминал 12 января 2023, 13:30 Жительницу Адыгеи отправили под суд по подозрению в убийстве сожителя

Читать 360tv в

По подозрению в убийстве под суд отправили жительницу Адыгеи, которая нанесла смертельные ножевые ранения сожителю. Об этом сообщил сайт Nation News.

По данным следствия, в октябре 2022 года между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт, в результате которого женщина нанесла потерпевшему удары ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Реклама

Отмечается, что следователи собрали доказательную базу, дело передано в суд.

Реклама