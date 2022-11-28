Криминал 28 ноября 2022, 13:51 Жительнице Выборга удалось сбежать от насильников

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В Выборге Ленинградской области женщине удалось избежать изнасилования. Она смогла убежать от насильников. Об этом сообщили РИА ФАН.

По словам потерпевшей, двое мужчин поджидали ее у Финского кладбища во время возращения домой из ночного клуба. Неизвестные стали избивать женщину и хотели сорвать одежду, но местной жительнице удалось от них сбежать.

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В данный момент преступников разыскивают правоохранительные органы.

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