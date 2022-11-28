28 ноября 2022, 13:51
Жительнице Выборга удалось сбежать от насильников
В Выборге Ленинградской области женщине удалось избежать изнасилования. Она смогла убежать от насильников. Об этом сообщили РИА ФАН.
По словам потерпевшей, двое мужчин поджидали ее у Финского кладбища во время возращения домой из ночного клуба. Неизвестные стали избивать женщину и хотели сорвать одежду, но местной жительнице удалось от них сбежать.
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В данный момент преступников разыскивают правоохранительные органы.
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Преступления
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