Жительнице Тюмени, пырнувшей женщину ножом, удалось избежать тюрьмы

Жительница Тюменской области приревновала своего партнера к другой женщине и ударил ее ножом. Суд решил пока оставить женщину на свободе. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ишимского районного суда.

По данным ведомства, тюменка пришла домой к своему партнеру и застала там другую женщину. Они поссорились, и в результате соперница получил удар ножом в живот.

Нападавшая признала свою вину. Ее приговорили к 4,5 года тюрьмы, но наказание отложили из-за двух маленьких детей. Женщину отправят в колонию, когда младшему исполнится 14 лет.