Жительницу Ставропольского края отправили в тюрьму на 15 лет за убийство и расчленение знакомой

В Ставрапольском крае суд вынес приговор жительнице Георгиевска, обвиняемую в убийстве и расчленении знакомой. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края.

По данным следствия, женщина одолжила 1,5 миллиона рублей злоумышленнице, однако никак не могла вернуть свои деньги, несмотря на многочисленные обещания знакомой.

Вместо возврата долга обвиняемая заманила женщину в дом сестры и вместе с сообщником шесть раз ударила ее ножом. Затем они забрали у убитой украшения и телефон, расчленили тело и выбросили его в реку Подкумок.

Обвиняемой назначили 15 лет лишения свободы, а также обязали выплатить сумму в размере 5,8 миллиона рублей.