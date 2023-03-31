Криминал 31 марта 2023, 14:17 Жительнице Ростовской области вынесут наказание за попытку убийства

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В Ростовской области пройдет суд над местной жительницей, которая в октябре 2022 года едва не убила своего сожителя. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УСКР по региону.

По данным следствия, обвиняемая во время ссоры нанесла возлюбленному несколько ударов ножом по голове и телу. Мужчина смог выбежать из дома и попросить помощи.

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Ранее фигурантка уже была замечена в избиении знакомых мужчин. В августе 2022 года она нанесла своему приятелю несколько ударов по лицу и шее. Мужчине удалось выжить.

В настоящий момент женщина находится под стражей.