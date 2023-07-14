Криминал 14 июля 2023, 16:41 Жительнице Пензенской области вынесли приговор за попытку подкупить инспектора ДПС

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Жительнице Кузнецкого района Пензенской области вынесли наказание за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Как рассказало ведомство, при проверке документов у местной жительницы инспекторы ДПС выяснили, что она лишена водительских прав на полтора года за управление машиной в состоянии опьянения. Когда стражи порядка попросили ее пройти освидетельствование, женщина села в машину, а затем попыталась дать взятку.

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Суд приговорил автолюбительницу к 2,7 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также женщине запретили управлять транспортным средством два года.