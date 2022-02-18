Жительнице Омской области ужесточили приговор за убийство и кражу

Жительнице Омской области пересмотрели ранее вынесенный приговор за жестокую расправу над сожителем. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, ранее вынесенный приговор не устроил сторону обвинения.

Как пишет gorod55.ru, ранее женщина была осуждена на семь лет и шесть месяцев тюремного заключения. Омичка была признана виновной в расправе над своим сожителем. Потерпевший нелестно отозвался о сыне своей гражданской жены, за что она решила его наказать. Обвиняемая нанесла своей жертве 31 удар топором по голове, лицу, телу и конечностям. От серьезных ран он скончался на месте.

Советский районный суд областного центра приговорил омичку к семи годам колонии. Но, так как ранее женщина получила условный срок за кражу, по совокупности преступлений ей было назначено 7,5 лет отбывания наказания.

Однако прокуратура не согласилась с решением суда и оспорила его, после чего суд ужесточил женщине наказание, добавив к установленному ранее сроку еще полтора года. Теперь заключенной предстоит провести за решеткой девять лет.