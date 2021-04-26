Жительнице Омской области грозит 9 лет заключения за избиение сына

В Омской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении матери, которая жестоко обращалась с собственным малолетним сыном. Омичке может грозить девять лет колонии за все совершенные ею действия в отношении полуторагодовалого ребенка.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, женщина будет осуждена за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью несовершеннолетнего, а также за ненадлежащее исполнение своих обязанностей как родителя.

Правоохранительные органы установили, что обвиняемая совершала жестокие действия по отношению к своему ребенку с года до полутора лет. Она часто оставляла малолетнего сына без присмотра, не обращалась в больницу, если малыш болел. Это привело к нарушениям в развитии мальчика.

Также женщина избивала ребенка по голове, плечу и колену, бросала его на бортик кровати и роняла на пол, когда укачивала на руках. Когда мать и сына положили в больницу, подсудимая повредила мальчику полость рта желудочным зондом.

На данный момент омичка лишена родительских прав, а ее сына передали службе опеки. Сторона обвинения запросила для женщины девять лет колонии общего режима. Заключительное заседание, на котором омичка получит последнее слово, пройдет 4 мая. После этого ей вынесут приговор.