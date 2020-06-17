Жительнице Кубани отменили домашний арест по делу о свадьбе цыган. Она поблагодарила «360»

Многодетная мать Наталья Панченко, которую обвинили в изнасиловании невесты на цыганской свадьбе, больше не под домашним арестом. Судебное слушание по этому делу прошло 17 июня. Последние новости узнал корреспондент «360».

Мать пятерых детей Наталья Панченко попала в неприятную ситуацию случайно, когда согласилась помочь знакомым цыганам по их обычаям выкрасть невесту.

Та сначала вела себя спокойно и не была против, но потом дело приняло совсем другой оборот. Жениха, его отца Ивана Самойлова и сваху Елизавету Дрангой обвинили в похищении несовершеннолетней девушки, а также в насильственных действиях в ее отношении. Обвинения по последней статьи предъявили и Панченко.

«Считаю, что против меня дело сфабриковано», — заявила женщина.

Между тем, усилиями средствами массовой информации удалось добиться некоторых подвижек.

Хочу выразить особую благодарность телеканалу «360» и всем средствам массовой информации. Благодаря обществу, благодаря СМИ уже отменен домашний арест. Его заменили определенными ограничениями Наталья Панченко.

Теперь жительнице Кубани нельзя выходить из дома с 19:00 до 07:00, а также общаться с участниками процесса. По ее словам, девушка в момент «кражи» вообще не переживала и разговаривала с будущими родственниками на бытовые темы.

«Она вела себя абсолютно спокойно», — отметила Наталья.

История произошла еще в сентябре 2019 года. Цыгане кроме «кражи» решили (по традиции) проверить девственность будущей родственницы. За это отвечала сваха, семья жениха попросила Панченко посмотреть, как все происходит. Наталья и думать забыла об этом случае, но в декабре прошлого года ее неожиданно вызвали в полицию.

Наталья Панченко на судебном заседании. Источник фото: телеканал «360»

«На меня надели наручники и предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Под психологическим давлением заставили подписать протоколы, что я признаю свою вину. Я все подписывала. Говорили, что моих детей заберут в детдом, упекут в тюрьму на 15 лет», — говорила она в интервью «360».

Женщина настаивает, что ничего такого не совершала. Она считает себя виноватой лишь в том, что «связалась с этими людьми и поехала» красть невесту. По ее словам, за всем делом стоит мама девочки. Она просила семью жениха дать ее калым в размере 500 тысяч рублей. Но ей отказали.

На скамье подсудимых также оказались отец жениха Иван Самойлов и сваха Елизавета Дрангой. Адвокат последней, Елена Донская, дала комментарий «360».

Иван Самойлов и Елена Дрангой в суде. Источник фото: телеканал «360»

«Невеста была похищена по цыганским традициям. Со слов моей подзащитной, данное „похищение“ было согласовано с потерпевшей», — заявила она.

По ее словам, сейчас уголовное дело строится на показаниях потерпевшей.

Доказательства виновности моей подзащитной нет. Идет полнейшее доверие к словам потерпевшей и полнейшее недоверие к словам подзащитной Елена Донская.

Крыловский районный суд 17 июня передал дело в Ленинградский район Краснодарского края. «Мы рады, мы довольны», — сказала Панченко.

Она и другие фигуранты дела считают, что в другом районе к этому делу будет более непредвзятое отношение.

Между тем, Самойлову и Дрангой арест продлили еще на месяц. Сам жених уже сидит в тюрьме. Ему дали шесть лет тюрьмы за похищение и изнасилование невесты. Потерпевшей стороны на суде не было.