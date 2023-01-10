Криминал 10 января 2023, 16:58 Жительнице ЯНАО предъявили обвинения в убийстве сына

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Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняется в убийстве своего сына во время распития алкогольных напитков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного управления Следственного комитета.

По данным следствия, у 57-летней женщины, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с сыном. В ходе ссоры женщина ударила сына ножом в область груди. От полученных ударов мужчина скончался.

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В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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